احصائية بأقصر واطول ساعات صيام رمضان في دول العالم

يستعد المسلمون لصوم شهر رمضان الكريم عدا الجمعة باذن الله، وتختلف ساعات الصيام من بلد لاخر حسب مواقعها في خارطة العالم.

هذا الوضع يملي على المسلمين في منطقة بعينها يان يصوموا ساعات أكثر من المسلمين في منطقة أخرى، إذ تصل في بعض المناطق لـ 20 ساعة وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة، بحسب موقع “ماي بري تايم أونلاين”.

إضافة إلى تغير عدد ساعات الصيام بسبب الموقع الجغرافي، فإنها أيضا تتغير بمرور أيام الشهر، حيث يكون وقت الصيام في أول أيام الشهر مختلفا عن آخر أيامه.

فيما يلي أطول وأقصر ساعات الصيام والدول التي توجد بها:

– جرينلاند – النرويج – فنلندا (20 ساعة)

– السويد – ألمانيا (أكثر من 19 ساعة)

– الدنمارك – بولندا – بريطانيا – كازاخستان – بلجيكا – سويسرا (18 ساعة وأكثر)

– رومانيا – روسيا – فرنسا – إيطاليا – أفغانستان – كندا (17 ساعة وأكثر)

– إسبانيا – البرتغال – اليونان – الصين – كوريا الشمالية – تركيا – أمريكا – اليابان (أكثر من 16 ساعة)

– المغرب – باكستان – إيران – العراق – لبنان – سوريا (16 ساعة)

– نيوزيلندا – الأرجنتين – جنوب أفريقيا – أستراليا – تشيلي (أقل من 12 ساعة)