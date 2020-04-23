إغلاق ومخالفة 11 محلاً تجارياً في الزرقاء لمخالفتها قرار الحظر

أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، 6 محلات تجارية، وحررت مخالفات بحق 5 محلات أخرى أثناء جولاتها الميدانية على الأسواق خلال اليومين الماضيين.

وبين مدير المديرية عماد البزور لـ(بترا)، أن إغلاق المحال التجارية الستة جاء بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء وذلك بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية ومخالفة قرار الحظر.

وبخصوص المخالفات، أوضح البزور أن المخالفات الخمسة كانت بسبب زيادة أسعار الخضار عن تلك التي حددتها الوزارة، داعياً أصحاب المحلات التجارية إلى التقيُد بالأسعار المحددة والتعليمات الصحية من حيث المسافة الآمنة ومراعاة عدم ازدحام المتسوقين.

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