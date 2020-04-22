جابر يعلن اليوم الاربعاء عن 7 اصابات جديدة بالكورونا 3 لسائقي شاحنات و4 لمواطنين ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 435

عمان 20 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، ليصل العدد الكلي للإصابات في المملكة إلى 435.

وقال وزير الصحة إن الحالات السبع تعود لـ3 سائقي شاحنات بمنطقة حدود العمري؛ منهم أردنيان وحالة من جنسية عربية، إضافة إلى حالتين لشقيقين والدهما مصاب وهما أبناء أحد السائقين الذين دخلوا المملكة مؤخراً، وحالة مخالطة لاحد المصابين في مستشفى الأمير حمزة حيث تم اكتشافها بعد تتبعها، وحالة لمصاب تم فحصه في أحد مختبرات القطاع الخاص وغير معروف مصدر الإصابة وتتابع فرق التقصي هذه الحالة بالاستعانة مع محافظ العاصمة نظراً لكون حالات التقصي لمثل هذه الحالات معقدة نوعا ماً.

ولفت الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات، إلى أن عدد الذين ما زالوا في المستشفيات تحت العلاج 113 حالة أما البقية فقد غادروا المستشفيات.

وجدد وزير الصحة التاكيد على أن انخفاض عدد الإصابات لا يعني أن المرض قد انتهى فهو موجود ولكن من الممكن السيطرة عليه، “وهذا يدعونا جميعاً لأخذ الحيطة والحذر وخاصة في هذه المرحلة من الانفتاح الاقتصادي وحلول شهر رمضان المبارك”.

وقال “كما أمر جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم سنعمل كل جهدنا على مضاعفة أعداد الفحوصات خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإيصالها إلى نحو 5 آلاف فحص” بعد أن تم اليوم إجراء أكثر من 2500 فحص.

وأكد أن تبادل النقد يعد من أهم الأسباب التي تنقل العدوى لذلك ننصح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحذر عند التعامل مع النقد، مشيرا إلى أنه تم وضع تعليمات على موقع الوزارة وفي مواقع أخرى لكيفية حماية أنفسنا لدى تبادل النقد.