وزارة التربية تعدل أسس النجاح والإكمال والرسوب للفصل الدراسي الثاني

قررت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم تعديل أسس النجاح والإكمال والرسوب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وجاء تعديل الأسس استنادا إلى أمر الدفاع رقم 7 لسنة 2020 في ظل تعليق دوام المدارس وتواصل العملية التدريسية عبر المنظومة التي اعلنتها الوزارة للتعليم عن بعد، عبر منصة درسك والقنوات التلفزيونية درسك 1 ودرسك 2 والقناة الرياضية للتلفزيون الأردني، وكذلك اجراء التقييمات الإلكترونية للطلاب.

وبموجب التعديلات الجديدة، تكون نتيجة الطالب من الصف الاول وحتى الثالث الأساسي في المبحث للفصل الدراسي الثاني لعام 2019/2020، من مجموع علامته التي حصل عليها في الفترات التقويمية الأربعة، بحيث يخصص لكل فترة تقويمية 25 بالمئة من علامة المبحث.

كما يكون التقويمان الأول والثاني -بموجب التعديلات- ادائيين على عمل الطلاب للواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارت القصيرة، فيما يكون التقويم الثالث تقديريا للمعلم، ويكون التقويم الرابع النهائي ادائيا، أي تقويم مستمر لاداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة.

وتتكون نتيجة الطالب من الصف الرابع الأساسي وحتى الثاني عشر في المبحث للفصل الدراسي الثاني لعام 2019 /2020، وفق التعديلات من مجموع علاماته التي حصل عليها في التقويمات الأربعة، بحيث يخصص لكل تقويم من الأول والثاني والثالث 20 بالمئة من علامة المبحث، بحيث يكون التقويم الأول اختبارا إلكترونيا، والتقويم الثاني ادائيا يقيس اداء الطالب على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة، والتقويم الثالث تقديريا من المعلم، فيما يكون التقويم الرابع النهائي والذي خصص له 40 بالمئة من علامة المبحث اختبارا إلكترونيا يشمل قياس الكفايات التي تضمنها المنهاج.

واناطت التعديلات مسؤولية اجراء التقويمات للطلبة ذوي الاعاقة من الصف الأول الأساسي وحتى الثاني عشر للمدرسة، وفق آلية تتناسب مع وضع كل طالب على حدة.

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