جابر يعلن اليوم الاربعاء عن 7 اصابات جديدة بالكورونا 3 لسائقي شاحنات و4 لمواطنين ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 435
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نتنياهو يستأجرُ غانتس حارساً ويمتطيه حماراً

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