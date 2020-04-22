شركة الكهرباء تعلن تفعيل تطبيق القراءة الذاتية للعدادات



عمان 22 نيسان (بترا)- أعلنت شركة الكهرباء الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تفعيل تطبيق القراءة الذاتية للعدادات من خلال هواتف (أندرويد).

ويمكن للمشتركين قراءة عداداتهم الكهربائية شهريا من خلال أخذ صورة للعداد باستخدام الهاتف الذكي خلال ثلاثة أيام تبدأ قبل يوم من موعد القراءة المعتمد للعداد وتنتهي بعد يوم من موعد القراءة المعتمد، بارسال صورة واحدة فقط للعداد الكهربائي خلال الفترة المحددة.

ويتيح التطبيق ايضا خدمة الاطلاع على سجل الفواتير والفواتير المسددة وغير المسددة، والذمم المترتبة عليه، ومراكز الدفع بالإضافة إلى تنبيه المشترك بموعد قراءة عداده.

وكانت الشركة قد اعلنت الاثنين الماضي عن فتح أبواب مكاتبها في جميع مناطق عملها في محافظات الوسط وتضم (العاصمة، الزرقاء، مادبا، السلط) للاستعلام عن فواتير الكهرباء وتسديد القيم المستحقة عليهم وفق جدول محدد.

وأوضحت الشركة أن جميع مكاتبها بدات باستقبال العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً مع إمكانية تمديد ساعات العمل إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وقالت الشركة إن مكاتبها شهدت إقبالا كبيرا من قبل المشتركين لتسديد الذمم المترتبة عليهم، مشيدة بتقيد المراجعين بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، من خلال الاصطفاف والالتزام بترك مسافة أمان، والانتظار خارج المكاتب في حال وجود عدد من العملاء في الداخل، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين عند ملامسة الأسطح.

واكدت الشركة إن منصات الدفع الإلكتروني مستمرة بتقديم خدمات تسديد الفواتير باعتبارها الوسيلة الاكثر سلامة ويسرا للمشتركين.

واعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري عن تعليمات استخدام التطبيقات الذكية لإصدار فواتير الكهرباء الشهرية للمشتركين، للتعامل مع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسهيلا على المشتركين الذين يرغبون بقراءة عداداتهم ذاتيا وبالوقت المحدد.

وهدفت التعليمات، بحسب الحياري، إلى تمكين المشتركين من قراءة عداداتهم الكهربائية ذاتيا من خلال تطبيقات ذكية خاصة بذلك، ومعتمدة من قبل شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية (وسط) وشركة كهرباء محافظة اربد (شمال) وشركة توزيع الكهرباء (جنوب والمنطقة الشرقية وغور الاردن)، والجهات ذات العلاقة بإشراف الهيئة.

ودعت الهيئة للاستفادة من ميزة القراءة الذاتية لعدادات الكهرباء في تسديد فواتيرهم وعدم تراكمها شهريا.

وفيما يتعلق بقراءة العدادات لشهري آذار ونيسان 2020 وضعت الهيئة آلية لاحتساب الفواتير: إذا كانت القراءة لشهر واحد فقط، تطبق المعادلة للكمية المحتسبة المعتمدة من الهيئة، وهي “كمية الاستهلاك المحتسبة = عدد أيام الشهر* (القراءة الحالية – القراءة السابقة) مقسومة على عدد أيام القراءة الفعلية”.

أما إذا كانت القراءة للعداد بحسب نظام الجولات المعتمد لشهرين فتطبق المعادلة المعتمدة مع تعديل كمية الطاقة المستهلكة لتغطي الفترة منذ آخر قراءة محتسبة وحتى الموعد المعتمد للقراءة في ذلك الشهر، ثم تقسم الكمية المحتسبة على شهرين، ويراعى عند احتساب الكمية المستهلكة لكل شهر عدد أيام كل شهر من العدد الكلي لفترة الاستهلاك البالغة شهرين لما فيه المصلحة العامة.

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