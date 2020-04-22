الصبيحي: صاحب المنشأة الفردي يشترك “بالضمان” فوراً بدون أثر رجعي

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إنه سيتم تشكيل فرق إرشادية ميدانية لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في الضمان الاجتماعي واستخدام المحافظ الإلكترونية.

وأوضح الرزا،ز خلال لقائه برؤساء البلديات عبر تقنية الاتصال عن بعد، أن هذه الفرق وخلال الأيام العشرة القادمة لن تخالف ولن تغلق المحلات، إنما ستنصح صاحب المنشأة بالاشتراك بالضمان الاجتماعي.

وأكد الرزاز أن عملية الاشتراك تتم اليوم من خلال منصة الضمان الإلكترونية، ودون أن يدفع صاحب المنشأة أي مبالغ، مشيرا إلى أن آلية الاشتراك قبل أشهر كانت تتطلب إجراءات كثيرة.

وبيّن الرزاز أن “مظلة الضمان الاجتماعي حامية لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص المنظمين”، مؤكدا أن الاشتراك في الضمان سيحمي صاحب العمل ومنشأته من التعثر.

وأشار إلى ضرورة استخدام المحافظ الإلكترونية من قبل صاحب المنشأة؛ لتسليم رواتب العاملين لديه، ومن قبل المشتري، لحماية الجميع من خطورة الإصابة بفيروس كورونا جراء التداول بالنقد.

وأردف قائلا “هذه مهمة وطنية ستتذكرها الأجيال بإشراك جميع المواطنين في الضمان الاجتماعي، وهنا نحن نقلب المحن ونحول الشدائد إلى فرص، بالتوجه للتوسع في الاشتراك”.

وقال “نتوقع أن تكون المسودة الأولية لخطة عمل الفرق جاهزة غدا؛ فيها عدد الفرق في كل محافظة والمسؤول عن إدارتها وآلية عملها”.

وحذر الرزاز من أن هذه الفرق الإرشادية ستتحول في مرحلة لاحقة إلى فرق رقابية؛ لتطبيق وإنفاذ القانون والعقوبات في حال عدم الالتزام بشكل كبير.

وكان الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، قد اعلن ان صاحب المنشأة (محل تجاري أو غيره) الذي يعمل لوحده في منشأته وينطبق عليه القانون من ناحية الزامه بالاشتراك بالضمان، لن يحاسب عن اي اشتراكات بأثر رجعي وإنما يتم شموله من تاريخه.

وقال الصبيحي، اليوم الاربعاء، ان صاحب المنشأة يستفيد في هذه الحالة من جميع المنافع التأمينية التي توفرها المؤسسة من خلال شموله بجميع التأمينات المطبقه حاليا، أما في حال لم يكن ملزماً بالشمول كصاحب عمل (محل تجاري أو غيره) فإنه يقوم بتسجيل منشأته على المنصة الالكترونية ويأخذ رقم تأمين للمنشأة وليس عليه اي تبعات مالية على الاطلاق، مبينا أن عليه في حال قام بتشغيل اي عامل أو موظف يجب شموله بالضمان.

وبين ان صاحب المنشأة ان كان متقاعداً مدنياً او عسكرياً ولديه منشأة يعمل بها لوحده لا يُلزم بشمول نفسه بالضمان لكنه ملزم بتسجيل منشأته بالضمان لتأخذ رقم تأمين وضمان في حال قيامه بتشغيل اخرين ليقوم بشمولهم والدفع عنهم .

واكد الصبيحي ان صاحب العمل العامل في منشأته والملزم بشمول نفسه وايضا شمول العاملين لديه فان الاشتراكات المترتبة لقاء ذلك عن نيسان وأيار له ان يقسطها تقسيطاً مريحاً حتى نهاية عام 2023 .