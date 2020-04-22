استشهاد الأسير الفلسطيني نور جابر في معتقل النقب الاسرائيلي

رام الله – خدمة قدس برس

أعلن مكتب “إعلام الأسرى”، عن استشهاد الأسير نور جابر، صباح اليوم الأربعاء، داخل معتقل النقب الإسرائيلي (في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948).

وأشار المكتب في بيان، صباح اليوم، إلى أن استشهاد الأسير جابر، جاء عقب تأخر إدارة سجون الاحتلال بإسعافه، إثر سقوطه مغشيا عليه داخل غرفته.

وكانت حالة من التوتر سادت قسم رقم 25 في سجن النقب منذ ساعات مساء أمس، عقب سقوط الأسير جابر وفقدانه للوعي، حيث قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير داخل القسم، وما زال الوضع متوترا.

يشار إلى أن الأسير نور محمد شكري جابر(47 عاما) من سكان جبل جوهر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، قد اعتقل في السادس من أيار/مايو 2002 ، بعد إصابته بالرصاص في قدمه، وتعرض لتعذيبٍ قاسٍ ؛ من أجل الحصول على معلومات حول نشاطه العسكري.

ووجه الاحتلال للأسير جابر تهمة الانتماء لـ “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ومسؤوليته عن قيادة عمليات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال، من أبرزها عملية زقاق الموت (معركة وادي النصارى) في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2002، والتي قتل فيها 13 جندياً، وقد أصدرت محاكم الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد المكرر 17 مرة بحقه.