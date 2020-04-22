استشاد الشاب ابراهيم هلسة برصاص الاحتلال قرب مستوطنة معاليه ادوميم صباح اليوم بدعوى طعن جندي اسرائيلي/ فيديو

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” في القدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال انه اطلق النار على الشاب ابراهيم محمد ابراهيم حجاز هلسه “25عاما”فيما اوضحت مواقع عبرية انه قد استشهد، فيما اصيب جندي بجروح وصفت بالمتوسطة .

وأعلن ما يسمى “المتحدث باسم قوات حرس الحدود” أن القوات أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة “معاليه أدوميم”، حيث أصيب أحد العناصر بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث أخضع للعلاج.