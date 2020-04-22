أجواء مغبرة اليوم وانخفاض الحرارة غدا ومنخفض خماسيني الجمعة

تسود أجواء مغبرة تدريجيا في معظم مناطق المملكة اليوم الأربعاء، وتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، سقوط زخات محلية من المطر مساء في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا، وتسود أجواء مغبرة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الجمعة بمنخفض خماسيني، وتسود أجواء مغبرة في أغلب مناطق المملكة مع ارتفاع على درجات الحرارة خلال النهار، وتظهر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، يرافقها هبات قوية أحياناً، تصل سرعتها الى 40 إلى 50 كم /س، وفي ساعات المساء والليل يتوقع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتتحول الرياح إلى شمالية غربية تستمر أيضا نشطة على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11، وفي مناطق البادية 33 – 14، وفي مناطق السهول 31 – 14، وفي الأغوار الشمالية 33 – 15، والأغوار الجنوبية 34 – 20، والبحر الميت 35 – 21، وخليج العقبة 35 – 20 درجة مئوية.

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