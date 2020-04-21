وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 15 حالة مقابل 3 اصابات بالكورونا لسائقي شاحنات ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 428

أعلن وزير الصحة، سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أية إصابة جديدة، بفيروس كورونا، داخل حدود الأردن، لليوم الثاني على التوالي.. واصفا الةضع الاردني بالممتاز.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، إن الأردن لم يسجل إصابات جديدة لليوم الثاني داخل حدودة، بل سجل 3 إصابات على الحدود، واحدة منها لأردني، واثنان من جنسيات عربية، وبذالك يرتفع العدد الكلي في الاردن الى 428 اصابة بما فيها المتعافون.

وأضاف وزير الصحة، أنه قد سُجلت 15 حالة شفاء، 9 منها في مستشفى الملكة علياء العسكري، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس.

واشار جابر الى ان الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، ويجب أنّ نحافظ على هذا الإنجاز، لافتا الى ان المراكز الصحية ستفتح أبوابها الأحد المقبل لأغراض تطعيم الأطفال.

وذكر جابر ان انخفاض عدد الإصابات، رغم ارتفاع عدد الفحوصات، يؤشّر إلى أنّ الوضع الوبائي تحت السيطرة.

وبين جابر ان 2900 فحص كورونا قد أجريت خلال ال24 ساعة الماضية.

وبعد إعلان وزير الصحة اليوم، يكون المجمل كالآتي:

مجموع الحالات : (428)

حالات جديدة: ( صفر حالة داخل الممكلة، 3 حالات على الحدود الأردنية )

حالات الوفاة: (7)

المتعافون ( 297)

المتواجدون في العزل الصحي (124)