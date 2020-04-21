وزارة البيئة تُغلق 4 معامل صناعية مخالفة في الرصيفة

أغلقت وزارة البيئة أربعة معامل صناعية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء؛ لمخالفتها الشروط البيئية.

وقال وزير البيئة والزراعة، الدكتور صالح الخرابشة لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، إنَّ كوادر مديرية بيئة الزرقاء وبالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومرتبات الأمن الوقائي في المحافظة، أغلقت المعامل الأربعة خلال جولة تفتيشية.

وأضاف إنَّ الإغلاقات جاءت بعد بلاغات أمنية وردت إلى المديرية، تفيد بوجود معامل صناعية تعمل بطريقة غير قانونية، حيث تبين بعد الكشف الميداني بأنها تقوم بصناعة مواد تعقيم ومنظفات دون الحصول على موافقات بيئية أو الالتزام بالاشتراطات البيئية المطلوبة للقيام بمثل هذه الصناعات، كونها تحتوي مواد كيماوية خطرة يستوجب التعامل معها باحترافية ومهنية عالية، وأيدٍ عاملة المدربة وأماكن خاصة لحفظها قبل وبعد استخدامها في صناعة المواد التي تدخل فيها. وشدد على أنَّ الوزارة لن تتهاون مع أيِّ شخص أو جهة تحاول العبث بالأمن الوطني والبيئي،مؤكدا على ان صحة وسلامة المواطن الأردني فوق كل اعتبار.

وبين أن العابثين والمستهترين بمقدراته يجب أن يحاسبوا ويحولوا إلى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أنَّه تمَّ إغلاق هذه المعامل لأنها لم تراع مقتضيات المصلحة الوطنية، وقامت بتصنيع مواد معقمه ومنظفات غير موائمة للشروط البيئية وتضر بصحة وسلامة المواطن بشكل مباشر، وبعضها ليس لديه أي تراخيص تجيز العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة جميع المواد الكيماوية والتحفظ عليها ثم نقلها إلى مكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة ليتم معالجتها والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة حيث قُدِّرت كمية المواد الخطرة التي ضبطت بـ 2.6 متر مكعب معقمات وثلاثة براميل من مادة الإثانول.

وقال مدير مديرية بيئة الزرقاء المهندس حيدر الربابعة، إنَّ المديرية تقوم باستمرار بمتابعة الأوضاع البيئية بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من سلامة ومدى التزام المنشآت الصناعية بالشروط البيئية المعتمدة من قبل الوزارة والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع المخالفة منها.

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