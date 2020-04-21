هل تتأجل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بسبب كورونا؟

سبوتنيك – موسكو.

تحدث السفير الأمريكي السابق في موسكو، الأستاذ في جامعة ستانفورد، مايكل ماكفول، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المقرر انعقادها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال ماكفول خلال مقابلة في إذاعة “صدى موسكو”، إنه “لا توجد احتمالات لتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي، وقد أعلن الديمقراطيون ذلك بالفعل، لكن شكل هذه الانتخابات قد يتغير”.

وأضاف “على الأرجح، سيكون يوم الانتخابات هو نفسه ولكن ربما سيكون شكلها مختلفًا”.

وأوضح: “لدينا نظام التصويت بالبريد، و5 ولايات تستفيد من هذا النظام جيدًا، ولكن هناك من لم يستخدم مثل هذا النظام على الإطلاق. هل سيتمكنون من إعداد أنفسهم لاستخدام هذا النظام البريدي؟ وهذا أمر غير مرجح تقريبا. ربما سيحتاج الأمر إلى يومين لإجراء الانتخابات”.

وأشار السفير الأمريكي السابق إلى ضرورة وجود قانون مناسب لتأجيل الانتخابات.

وأكد “لقد قال الحزب الديمقراطي بالفعل أنهم لن يؤجلوا يوم الانتخابات. إلا أنه قد يتغير الوضع مع اقتراب موعدها، ولكنه الآن أمر غير واقعي. قادتنا الديمقراطيون يفعلون ذلك بوعي. نانسي بيلوسي تفعل ذلك بوعي لإقرار كيفية إجراء هذه الانتخابات تقنيا”.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكورونا وعدد الوفيات، التي تبين أن المتوفين سبق لهم الإصابة بهذا الفيروس التاجي. وقد تجاوز إجمالي الوفيات في البلاد 42 ألف شخص، وأصيب أكثر من 784 ألف شخص بالفيروس طوال هذه الفترة وتعافى أكثر من 72 ألف شخص.