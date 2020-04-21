بينما ينهمك ترامب في نهب النفط السوري.. العناية الالهية تسخط أسعار الخام الأمريكي لما دون الصفر لاول مرة بالتاريخ
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جرينتش+2 01:58
بايدن أمام قرار تاريخي حاسِم.. مَن سيختار لنائب الرئيس ؟

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