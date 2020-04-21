انتهاء المرحلة الأولى من التسجيل لعودة 23 ألف طالب من الخارج

انتهت، عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التسجيل عبر المنصة الإكترونية التي أطلقتها الحكومة للطلبة الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج.

وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إلى أن عملية الفرز والتصنيف، ستبدأ وفق الأولويات المعلنة وتنتهي قبل يوم الخميس، كما ستحدد الدول التي سيتم تسيير الرحلات منها، وفقا لظروف الدول التي يتواجد فيها الطلبة واعدادهم وبما يضمن التنوع في الدول التي ستنطلق منها الرحلات.

يشار إلى أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات العودة عبر المنصة، حتى مساء أمس الأثنين، بلغ 23 ألف طالب.

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