النعيمي: لا تأجيل لامتحان التوجيهي وعلى الطلبة الاستعداد له أول تموز

كشف وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، عن بعض ملامح امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا العام.

وقال النعيمي خلال حديثه لـ “راديو هلا”، إن الوزارة وفي ظل الظروف الراهنة وحفاظا على سلامة الطلبة، قد تلجأ إلى أن تكون الاختبارات على شكل أوراق امتحانية وليس كل مادة على حدة.

وأوضح النعيمي أنه في السابق كان الطالب يتقدم للاختبار بـ7 او 8 مواد، مشيرا إلى أن العام الحالي لن تكون الامتحانات منفصلة وإنما أوراق امتحانية تجمع أكثر من مادة من المواد المشتركة، مع مراعاة مدة الامتحان.

وأشار إلى أن نسبة تغطية المواد داخل الحصص الصفية في المدارس الحكومية بلغ 65% قبل تعليق الدوام، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزن النسبي للمادة التي تم تغطيتها قبل تعليق دوام المدارس سيكون أعلى من 65% في امتحانات “التوجيهي”.

وبين أن الوزارة ستكشف ولأول مرة عن جداول المواصفات، موضحا أن الوزارة ستعلن عن نسبة كل وحدة من الوحد في الامتحان الوزاري.

وحول تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة، قال النعيمي: “لغاية هذه اللحظة لا يوجد قرار بتأجيل امتحان الثانوية العامة عن 1/7 لكن اذا اقتضى الأمر بحسب مقتضيات الصحة والشروط العامة بالتأكيد ستتصرف الوزارة بما يمليه عليها واجبها الوطني مراعية لكل هذه الشروط وبالتالي يمكن أن يكون هناك تأخير بموعد امتحان الثانوية العامة”.

ونصح النعيمي طلبة التوجيهي بالتخطيط لدراستهم كما لو أن الامتحان قائم في الأول من تموز.

وأضاف: “عدد الطلبة المسجلين لامتحان الثانوية العامة 178 ألف طالب وبالتالي الشروط الصحية تفرض متطلبات معينة بالتباعد واجرءات صحية بالدخول وتعقيم المدارس والمقاعد وجميع الأمور الأخرى المرافقة للامتحان”.

وأكد النعيمي أنه لا يوجد امتحان وزاري عن بعد لطلبة “التوجيهي”.

وتابع: “كانت خطتنا أن نجري مادتين عن بعد لكن في ظل هذا الظرف وعدم توفر المقومات التكنولوجية المتاحة، سواء بالمدارس أو الجامعات قياسا بعدد الطلبة الكبير للمتقدمين لن يكون خيار الاختبارات الالكترونية لهذه المرحلة”، مشيرا إلى أن هناك توجه للتحول إلى نمط الاختبارات الالكترونية، حتى في الأيام العادية.

وأكد النعيمي: “سنكون شفافين وواضحين أمام الطلبة خلال الفترة القادمة”، مشيرا إلى أنه خلال 2 – 3 أسابيع ستكون الأمور واضحة وستعلن الوزارة عن إجراءات امتحان “التوجيهي”.