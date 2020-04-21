وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء عن شفاء 15 حالة مقابل 3 اصابات بالكورونا لسائقي شاحنات ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 428
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جرينتش+2 07:56
الإدارة الأميركية ترحب بتشكيل الحكومة الإسرائيلية العازمة على ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة

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