5 وفيات بانفجار قنبلة يدوية في المفرق

عمان 20 نيسان (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم الاثنين حول وقوع انفجار في أحد الأحياء بمدينة المفرق.

واضاف ان كوادر المديرية تحركت على الفور إلى المكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما تقوم فرق مختصصة الآن بالكشف على الموقع، وفتح تحقيق بالحادثة.

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