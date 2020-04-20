1880 مطعماً استكملت شروط منصة ديلفري لتقديم خدمة الطعام

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن عدد المطاعم والمنشآت التي تقدمت بطلبات عبر منصة delivery.mota.jo للعمل على تقديم خدمة الطعام خلال الفترة الحالية، بلغ 2347 مطعماً لغاية اليوم الاثنين، منها 1880 مطعماً فقط استكملت الشروط الناظمة والمنصوص عليها في المنصة.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين في تصريح لـ(بترا)، إن جميع المطاعم التي استكملت الشروط بدأت عملية الكشف عليها من قبل اللجنة المشكلة من وزارات السياحة، الصحة والعمل، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك للتأكد والتحقق من المعلومات التي تم تقديمها على المنصة.

وأضاف أن المطاعم التي تقدمت بالطلبات بحسب الجهة المختصة بترخيصه، توزعت على النحو التالي: وزارة السياحة؛ 444 مطعماً استكملت الشروط من هذه المطاعم 257 مطعماً، أمانة عمان 1143 مطعماً استكملت الشروط منها 978 مطعماً، البلديات 760 مطعماً واستكملت الشروط منها 645 مطعماً.

وكانت وزارة السياحة والآثار حددت الشروط الأساسية والإجراءات الناظمة لتقديم هذه الخدمة عبر منصة delivery.mota.jo وهي: السماح بتوصيل الأكل المطبوخ فقط، وأن لا يزيد عدد الأشخاص المصرح لهم بالعمل في كافة مرافق المنشأة عن 8 أشخاص، وإخضاع جميع موظفي المطعم المقدم للطلب، لفحوصات فيروس كورونا قبل منح الإذن.

ومن الشروط أيضاً إقرار عمليات التعقيم وإجراءات السلامة والإجراءات الصحية في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، كالتوريد والتخزين وبروتوكلات المطبخ والطهي والتعبئة والتسليم، إضافة إلى توفر كافة مستلزمات الوقاية والتعقيم (كمامات، كفوف، مواد تعقيم )، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني فقط، والعمل بالمطاعم من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً.

وبشأن خدمة التوصيل تم الاشتراط، على أن تتم الخدمة عن طريق شركة مرخصة أو من لديه خدمة توصيل مرخصة وبمعدل 3 سيارات لكل منشأة، وسيتم السماح باستلام الطلب من المطعم شريطة الوصول إليه سيراً على الأقدام.

وفيما يخص طلبات تقديم المطاعم على المنصة، يتم تقديم الطلب من قبل المطعم، وبعد ذلك يتم التحقق من بيانات الطلب من وزارة السياحة والآثار، وبعدها يتم الكشف من لجنة مشكلة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، للتأكد من توفر شروط الوقاية والسلامة لدى المطعم / المنشأة المقدمة للطلب.

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