بينما ينهمك ترامب في نهب النفط السوري.. العناية الالهية تسخط أسعار الخام الأمريكي لما دون الصفر لاول مرة بالتاريخ
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جرينتش+2 01:58
وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 6 حالات مقابل 8 اصابات بالكورونا لسائقي شاحنات ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 425

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