مبدية استعدادها للحوار مع دول الجوار.. إيران تحسم موقفها الرافض لوجود قوات أجنبية في الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن رفض إيران وجود قوات أجنبية في منطقة الخليج، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للحوار مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “نعتقد أن وجود القوات الأمريكية في منطقتنا يعد مصدرا لزعزعة الأمن والاستقرار”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وكانت البحرية الأمريكية قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي.

وحسب “رويترز”، فقدأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونغ كونغ”.

وقال بيان للبحرية الأمريكية إن أعمال الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية للخليج العربي الشمالي “خطرة واستفزازية”. وتابع إن “11 سفينة تابعة لسلاح الحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من السفن الحربية الأمريكية في الخليج واصفا التحركات بأنها “خطيرة واستفزازية”.

فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج”، قائلا إن “ادعاءات من وصفهم بـ”الإرهابيين الأمريكيين” حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود”.

وحول العلاقات الأوروبية الإيرانية، ذكر متحدث الخارجية الإيرانية أن الأوروبيين يميلون للتعامل مع إيران عبر آلية “إينستكس” المالية، مضيفا: “لكن هذا لا يكفي وعليهم تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي بشكل كامل ومن ضمنها الـ 13 بندا المتفق عليها في الاتفاق”.