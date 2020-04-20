شركة الكهرباء تفتح مكاتبها للاستعلام عن الفواتير وتسديد القيم المستحقة

أعلنت شركة الكهرباء الاردنية، اليوم الاثنين، عن فتح أبواب مكاتبها أمام المشتركين، في جميع مناطق عملها في محافظات الوسط وتضم العاصمة، الزرقاء، مادبا، والسلط، للاستعلام عن فواتير الكهرباء وتسديد القيم المستحقة عليهم.

وأكدت الشركة تطبيق أقصى درجات الحماية وتوفير سبل الوقاية، والحرص على صحة وسلامة المراجعين وموظفيها من خلال وضع آليات لتنظيم عمليات الدخول ومنع حدوث أي اكتظاظ، اضافة إلى توفير وسائل الحماية من التنظيف المستمر وتعقيم المرافق وجميع الأسطح بشكل مستمر، داعية المراجعين إلى الحفاظ على مسافة كافية للتباعد بينهم.

وأوضحت الشركة أن جميع مكاتبها ستبدأ تدريجيا اعتبارا من اليوم الاثنين، باستقبال العملاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً مع إمكانية تمديد ساعات العمل إذا اقتضت الحاجة لذلك، حيث ستُعطى الأولوية لخدمات الاستعلام ودفع الفواتير للاشهر الماضية.

واكدت الشركة إن منصات الدفع الالكتروني سوف تستمر في تقديم خدمات تسديد الفواتير باعتبارها الوسيلة الاكثر سلامة ويسرا للمشتركين.

وحثت الشركة المراجعين الراغبين بالاستفادة من خدماتها إلى التقيد بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، من حيث تنظيم الاصطفاف والالتزام بترك مسافة أمان، والانتظار خارج المكاتب في حال وجود عدد من العملاء في الداخل، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين عند ملامسة الأسطح.

واكدت ان هذه الإجراءات تهدف الى خدمة المشتركين نظراً لأهمية خدمات التيار الكهربائي خلال الظروف الراهنة، لا سيما مع تطبيق إجراءات إضافية في المجتمع في مقدمتها برامج التعلم عن بعد لطلبة المدارس والجامعات، واعتماد الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة على مبدأ العمل عن بعد، حيث تعمل شرائح كبيرة من الموظفين من منازلهم.

وتفتح مكاتب الشركة في المحافظات والاحياء اعتبارا من اليوم وفقا للبرنامج التالي:

4/20 : المكاتب الرئيسية شارع مكة .

21/ 4 : الدائرة الثانية / القويسمة، الدائرة الثالثة / صويلح، الدائرة الرابعة / الصويفية، دائرة منطقة الزرقاء، دائرة منطقة مأدبا، مكتب جباية السلط الرئيسي.

22/ 4 : مكاتب جمعية الثقافة الاسلامية – جبل عمان، مكتب جباية ام السماق، مكتب جباية طبربور، مكتب جباية خلدا، مكتب جباية مرج الحمام، مكتب جباية الرصيفة.

23/ 4: مكتب جباية سحاب، مكتب جباية الزرقاء الجديدة، مكتب جباية ماعين، مكتب جباية عين الباشا، مكتب جباية راس العين، مكتب جباية دائرة منطقة عمان الأولى / جبل الحسين.

25/ 4: مكتب جباية المحطة، مكتب جباية ابو نصير، مكتب جباية الفحيص، مكتب جباية ماركا، مكتب جباية السلط – شارع الميدان، مكتب جباية وسط البلد.

26/ 4: مكتب جباية الجبل الشمالي – الزرقاء، مكتب جباية الياسمين، مكتب جباية جبل الحسين/ المأمونية، مكتب جباية النصر، مكتب جباية ذيبان، مكتب جباية الوحدات.

27/ 4: مكتب جباية البقعة.