الدفاع الروسية: إحدى مقاتلاتنا تعترض طائرة استطلاع أمريكية وتبعدها عن منشآت عسكرية في سوريا

صرحت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية وأبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها إن مقاتلة روسية انطلقت من قاعدة حميميم الجوية لتحديد هدف جوي كان يتجه نحو أهداف روسية في سوريا، وتبين أنه طائرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وجاء في البيان: “في 19 أبريل 2020، حوالي الساعة 3 مساء (بتوقيت موسكو)، تم الكشف عن هدف جوي بواسطة وسائل روسية للسيطرة على المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط ، كانت تحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في الجمهورية العربية السورية”.

ولتحديد الهدف، انطلقت مقاتلة روسية من قوات الدفاع الجوي لقاعدة حميميم.

وقال التقرير: “طيار المقاتلة الروسية بعد إن اقترب من الهدف حدد رقم الرحلة وانتماء الطائرة للبحرية الأمريكية وقام بمرافقتها”.

يشار إلى أنه بعد أن غيرت طائرة الاستطلاع الأمريكية مسار الرحلة عن المنشأة العسكرية الروسية، عاد المقاتل إلى القاعدة.

وأكدت الإدارة العسكرية أن جميع الرحلات الجوية لقوات الفضاء الروسية تجري وتلتزم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.