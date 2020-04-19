وزير الصحة يعلن اليوم الاحد عن شفاء 7 حالات مقابل 4 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 417

عمان 19 نيسان (بترا)– اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات الى 417 حالة .

كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل 7 حالات شفاء في المملكة اليوم ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 276 حالة، مشيرا الى وجود 134 حالة تحت العلاج بالمستشفيات .

ولفت الدكتور جابر خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الى ان الحالات الاربعة التي تم تسجيلها اليوم كانت لزوجة وابنة الأب المصاب وشقيقين احدهما ادخل الى مستشفى الملك المؤسس، ومصدر العدوى شقيق لهما كان في السويد .

واكد جابر ان العودة التدريجية للحياة الاقتصادية كانت نتيجة الصبر والجهد وبناء الطاقات مضيفا، “نحن نعود لحياتنا الاقتصادية مع مطلع شهر رمضان ونحن اقوى بكثير”.

وقال، “عندما بدأنا قبل نحو شهر كان لدينا قدرة على عمل 250 فحصا والآن نستطيع اجراء 2500 فحص يوميا وبمعدل زيادة 10 أضعاف، كما بدأنا بـ 7 فرق تقصي وبائي في جميع مناطق المملكة واليوم لدينا ما يزيد على 150 فريق تقص وبائيا ” .

واضاف، “بدأت الجائحة وكان لدينا الفا أفرهول واليوم لدينا ما يزيد على 100 الف افرهول وننتج يوميا الفي افرهول، وفي بداية الجائحة لم نكن ننتج أي كمامة واليوم ننتج ما يزيد على 150 الف كمامة يوميا تكفي استهلاكنا، وبعد 10 ايام سنكون قادرين على انتاج مليون كمامة في اليوم”.

وشدد وزير الصحة على اننا اليوم اقوى ومستشفياتنا افضل وهي ليست ممتلئة وجهازنا الطبي قوي ومنيع ويستطيع التعامل مع هذه الحالات وهو مرتبط ايضا بالشروط الصحية، مؤكدا اهمية المحافظة على هذا الانجاز للخروج “بأردن اقوى ونحن اقوى”.

وقدم جابر التهنئة والتبريك للأردنيين بمناسبتي عيد الفصح المجيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

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