تعيينات تشمل الجبور والنجداوي وابو الشعر

قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الاحد، تعيين حسين سالم الجبور امينا عاما لوزارة الشباب، وتعيين عماد محمد النجداوي مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعيين هاني فؤاد أبو الشعر مديراً لإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

وجاء تعيين الجبور والنجداوي وابو الشعر في هذه المناصب بعد حصولهم على اعلى النتائج بين جميع المتقدمين لهذه الوظائف بحسب الاختبارات التي اجراها ديوان الخدمة المدنية، ومقابلات اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية .

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