الكورونا واحتمالات حرب عالمية ثالثة

وزير الصحة يعلن اليوم الاحد عن شفاء 7 حالات مقابل 4 اصابات بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 417
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