مقدمات حرب اهلية.. ترامب يدعو انصاره إلى التمرّد واقتناء السلاح لـ"تحرير" ثلاث ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي/ فيديو
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العضايلة: صرف الرواتب خلال يومين ومستحقات الصحف الورقية قريباً، فالدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها

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