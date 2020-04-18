تفعيل تطبيق قراءة عدادات الكهرباء خلال 24 ساعة

قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، إنه من المتوقع تفعيل تطبيق قراءة عدادات الكهرباء مساء اليوم أو صباح غد الأحد على أبعد تقدير على متاجر التطبيقات الذكية.

وأضاف عبدالله خلال حديثه لموقع “هلا أخبار” أن هذا التطبيق يوفر خدمة ذاتية للمشترك يستطيع من خلالها الاطلاع على سجل الفواتير (آخر 12 فاتورة)، والفواتير المسددة وغير المسددة، والذمم المترتبة عليه، وبإمكانه أيضا الاطلاع على مراكز الدفع وخدمات الشركة، وكذلك سيتمكن المشترك من قراءة العداد.

وأوضح أن عملية قراءة العداد ستكون من خلال الدخول إلى التطبيق واختيار “قراءة العداد الذاتية”، ومن ثم يقوم المشترك بتصوير عداده، ومن ثم يقرأ التطبيق رمز رقم العداد “بار كود”، وبهذا يتم تسجيل القراءة.

وبين أن القراءة بموجب التعليمات المنظمة لهذه الخدمة مقيدة بفترة 3 أيام، تبدا قبل يوم واحد من موعد قراءة العداد وتنتهي بعدها بيوم بحيث تكون كل فاتورة من الفواتير الصادرة بموجب القراءات تغطي استهلاك المشترك لفترة شهر.

وأكد أن هذه العملية لقراءة عدادات الكهرباء اختيارية وشفافة، بحيث يمكن للمشترك اللجوء إما إلى القراءة الذاتية بواسطة التطبيقات الذكية أو قراءة عداده بالطريقة المعتادة من قبل الشركة عند صدور قرار باستئناف نشاط قراءة العدادات.

وأشار إلى أن التطبيق سيرسل رسالة (تنبيه) إلى كل مشترك، بموعد قراءة عداده.

وطالب عبدالله المشتركين بتحميل التطبيقات بعد صدور التحديث الأخير لها اليوم أو غدا.

لتحميل التطبيق من هواتف “أندرويد”: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bi.JEPCO

لتحميل التطبيق من هواتف “آيفون https://apps.apple.com/us/app/jepco-customer-services/id1444836536