تفعيل تطبيق قراءة عدادات الكهرباء خلال 24 ساعة

مع ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا.. مستشفيات اليابان ترفض استقبال المرضى، ونظام طب الطوارئ يوشك على الانهيار
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