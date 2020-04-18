تسجيل 15 وفاة و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 158 حالة، و349 إصابة أخرى ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13107 حالات .

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن وزارة الصحة، فإن 167 من المصابين بحالة صحية خطيرة، منهم 118 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى شفاء 3247 من المصابين بالفيروس.

وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق البلدتين العربيتين دير الأسد والبعنة الواقعتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، إغلاقا تماما لمدة أسبوع بسبب تفشي الفيروس فيهما، حيث ستخضعان لقيود صارمة وإغلاق تام لمدة أسبوع.

وبحسب وزارة الصحة، ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في بلدة دير الأسد، وبلغ عدد المصابين في البلدة 70 شخصا في حين يبلغ عدد سكان البلدة 12500 نسمة.

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