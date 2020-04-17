لملء فراغ المحتجزين بالمنازل.. عرض 95 مسلسلا في الموسم الرمضاني المقبل

أنتجت 11 دولة عربية 95 عملا دراميا جاهزة للعرض خلال شهر رمضان المبارك، مراهنين على شغل أوقات فراغ الجماهير طيلة الشهرالكريم.

وتشارك السعودية في السباق الرمضاني هذا العام بـ4 أعمال درامية، أبرزها «مخرج 7″ بطولة “ناصر القصبي”، و”عبداﻹله السناني”، و”حبيب الحبيب”، فيما تقدم مصر 28 مسلسلا، أهمها “فلانتينو” لـ”عادل إمام”، و”دلال عبدالعزيز”، و”داليا البحيري”.

كما تشارك الكويت وتونس بـ14 مسلسلا لكل منهما، أبرزها الكويتي: “أم هارون” لـ”حياة الفهد”، و”محمد جابر”، و”أحمد الجسمي”، والتونسي “القضية 460″ لـ”محمد مراد”، و”الأمين النهدي”.

فيما استعدت سورية بـ12 مسلسلا، أبرزها “الحرملك 2″ لـ”جمال سليمان”، و”نادين خوري”.

بينما قدمت الإمارات والأردن ولبنان 5 أعمال لكل منها، أبرزها الإماراتي “الشهد المر” بطولة “جاسم النبهان” و”زهرة عرفات”، والأردني “الخوابي” لـ”إياد نصار” و”سهير فهد”، واللبناني “النحات” لـ”باسل خياط” و”أمل بوشوشة”، أما الجزائر فشاركت بـ4 مسلسلات، بينها “النفق” لـ”بهية راشدي”، و”أرسلان”.

وجهّزت المغرب 3 أعمال، منها “شهادة ميلاد” لـ”فاطمة خير”، و”عبدالإله رشيد”.

اما البحرين فستشارك بمسلسل واحد بعنوان “حكايات ابن الحداد” بطولة “حسن محمد”، و”أبرار سبت”، و”سعاد علي”.