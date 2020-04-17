جابر يعلن اليوم الخميس عن شفاء 9 حالات مقابل اصابة جديدة واحدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 402
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جرينتش+2 10:12
المستقبل المبهم المستجد وتحدياته !!

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