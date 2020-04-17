الخلايلة يدعو لتغيير عدة عادات اجتماعية في رمضان توقيا للكورونا

دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الشيخ محمد الخلايلة، إلى تغير الكثير من العادات الإجتماعية خلال شهر رمضان المبارك؛ منعا لانتشار فيروس كورونا.

كما وجه الخلايلة، خلال خطبتي الجمعة اليوم، للاستفادة من شهر رمضان المبارك بالعبادة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العبادات التي يمكن القيام بها في المنازل؛ كقراءة القرآن الكريم والذكر والصلاة والدعاء.

وأكد على ذكر دعاء نبي الله يونس عليه السلام: “لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ” (الأنبياء: 87) وتكراره 40 مرة كل يوم.