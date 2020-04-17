التربية تنشر الرابط الخاص بالاختبار التقييمي الأول لطلبة المدارس



عمان 17 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة التربية والتعليم الرابط الخاص باجراء الاختبار التقييمي الأول لطلبة المدارس عبر منصة درسك للتعليم عن بُعد على الرابط الإلكتروني : (https://exams.darsak.gov.jo/request-student-number).

وتبدأ الاختبارات وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة في وقت سابق، يوم غد السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء وتستمر ليوم الخميس المقبل، وتشمل جميع الطلبة الأردنيين وغيرهم، بما فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف، للصفوف من الرابع الأساسي وحتى الثاني عشر (التوجيهي).

ونشرت الوزارة عبر منصاتها الالكترونية فيديو تعريفياً حول كيفية الدخول لأداء الاختبار من خلال الرابط والذي سيتم باستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين، وتعبئة المعلومات الخاصة بتاريخ ميلاد الطالب ومن ثم الدخول للاختبار.

وبينت الوزارة أنه تم تزويد الموقع الخاص بالاختبار، بخاصية إضافية لمساعدة الطلبة للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر للدخول للاختبار، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات حول اسم المديرية والصف واسم الطالب وتاريخ ميلاده.

وتتم عملية الاختبار التقييمي الالكتروني بحسب الوزارة عبر جلسات مدة كل جلسة ساعتان وفق البرنامج المعد، وعلى شكل أوراق امتحانية، تشمل مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للطلبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، كما ستقوم الوزارة بإجراء مزيد من التقييمات خلال الفترة القادمة.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الدخول للموقع والتعرف إلى آلية التسجيل للمشاركة في الاختبار التقييمي، مبينة أن الاختبار يمنح الطالب فرصة تقييم نفسه ذاتياً، وتعزيز تعلمه.

كما أوضحت أنها ستعتمد علامة أي طالب وفق أدائه في الاختبار، في حال لم يعتمد له معلمه سابقاً أي علامة خاصة للاختبار التقييمي الأول.

وأكدت أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي يشارك فيها اعداد كبيرة من الطلبة، وانها تعي احتمالية وجود بعض الأخطاء في قاعدة البيانات الخاصة بأرقام الطلبة الوطنية أو أرقام بطاقاتهم التعريفية المطلوبة لتسجيل الدخول للاختبار على المنصة، وإدراكا منها لذلك خصصت الوزارة محطة للدعم الفني للطلبة في كافة مديريات التربية والتعليم، للإجابة على استفسارات الطلبة وتزويدهم بالبيانات التي تمكن الطلبة من الدخول على المنصة وأداء الاختبار التقييمي.

كما أعربت الوزارة عن تقديرها للمعلمين الذي أجروا التقييم الأول لطلبتهم ورصد علاماتهم، مؤكدة أنه سيتم اعتماد نتائج هذه التقييمات، مشيدة كذلك بدور أولياء الأمور في هذه المرحلة، الذين دعتهم لتنظيم أوقات استخدام دخول أبنائهم لمنصة درسك لإجراء الاختبار التقييمي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة