الاعلان خلال أيام عن سلسلة إجراءات تتعلق بشهر رمضان

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستعلن خلال الأيّام القليلة المقبلة عن مجموعة من الإرشادات التي تخصّ العادات الاجتماعيّة والطقوس الرمضانيّة خلال الشهر الفضيل.

وقال، خلال إيجاز صحفي قدمه ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الصحة سعد جابر، من المركز الوطني لإدارة الأزمات، أن خليّة الأزمة قد ناقشت الإجراءات الميدانيّة التي سيتمّ تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، ومن ذلك الساعات التي سيسمح خلالها بخروج المواطنين لتأمين حاجاتهم الضروريّة، وكذلك أوقات السماح للمحال التجاريّة المصرّح لها بفتح أبوابها.