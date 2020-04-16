هكذا جمعت الصداقة بين العبقري أينشتاين والهزلي شارلى شابلن

يصادف اليوم الـ16 من أبريل ميلاد النجم العالمي الكبير شارلى شابلن،الذى يعتبره كثيرون أفضل ممثل كوميدى فى التاريخ لما أحدثه من ثورة كبيرة فى عالم السينما الصامتة، وذلك بفضل مجموعة من الأفلام التي لا تزال إلى الآن محل احترام من جانب كثيرين ممن أدانوا له بالموهبة والعقلية الكبيرة.

شارلي شابلن وبعيداً عما عاشه من ظروف قاسية قبل أن يبزغ نجمه فى عالم السينما، جمعته بالعالم االعبقري أينشتاين صداقة وطيدة استغربها الكثيرون ممن استهجنوا أن يكون العالم الشهير مكتشف نظرية النسبية من أشد المعجبين بالممثل الكوميدي شارلى شابلن، بل ظهر معه خلال صورة تاريخية أثناء عرض خاص لفيلم يقوم ببطولته شابلن،وقد حمل اسم “City Lights”، حيث تم طرح الفيلم عام 1931، وظهر أينشتاين وشابلن فى الصورة محاطين بعدد كبير من الحضور قبل بدء العرض الأول للفيلم.