عزل محافظة العقبة عن باقي المملكة والسماع بحركة السيارات فيها

أكد مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، مواصلة الأجهزة الحكومية والقوات المسلحة والأجهزه الأمنية، تنفيذ خطط احتواء انتشار فيروس كورونا في المملكة، وبتعاون من قبل الجميع وبجهود جبارة من كوادر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وباقي الأجهزة المعنية باحتواء هذا الوباء وفي مقدمتها المواطن الأردني الواعي الملتزم.

وقال، في إيجاز صحفي اليوم الخميس، في المركز الوطني للامن وادارة الازمات، ان اللجنة التنفيذية بمحافظة اربد مستمرة ببذل الجهود في ما يتعلق بالاستقصاء الطبي واجراء الفحوصات ومتابعة مخالطي الاصابات، واستمرار عزل المناطق التي تقرر عزلها سابقاً بما في ذلك الحي الشمالي في قصبة اربد بانتظار نتائج مبشرة بإذن الله.

وفيما يخص محافظة العاصمة، أشار الفراية إلى استمرار عزل منطقة المرقب/ ماركا وعمارة الهاشمي الشمالي وعمارتين في طبربور وعمارة الرشيد، إضافة الى العزل الكامل لمخيم النصر، مبيناً أنه تم اليوم إرسال ثلاثة فرق استقصاء وبائي إلى مخيم السخنة بمخافظة الزرقاء، لأخذ عينات عشوائية.

أما في ما يخص محافظات الجنوب، أوضح الفراية أنه سيبدأ وبشكل تدريجي غلق هذه المحافظات وعزلها عن باقي محافظات المملكة.

وفيما يتعلق بمحافظة العقبة، أوضح العميد الفراية أنه تقرر واعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، غلق محافظة العقبة وعزلها عن باقي محافظات المملكة واقتصار حركة الدخول والخروج على سلاسل التزويد والشحن الغذائي والصناعي والإنشاني، وسيتم تحديد مدخلين رئيسيين هما مدخل وادي اليتم “الصحراوي”، ووادي عربة، بحيث يتوفر بها فرق متخصصة لتطهير وتعقيم الآليات وإجراء فحوصات حسية للسائقين.

وأضاف أنه يسمح لأهالي محافظة العقبة والقاطنين فيها بحرية الحركة سيراً على الأقدام أو باستخدام السيارات داخل حدودها من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء، واستمرار السماح لحملة التصاريح الالكترونية بالحركة خلال ساعات حظر التجول.

كما يسمح لكافة المنشآت التجارية والنشاطات الاقتصادية والخدمية في محافظة العقبة بالعمل خلال أوقات السماح المحددة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء، ويسمح للمواطنين القاطنين ضمن حدود المحافظة حرية الدخول والخروج لمدينة العقبة خلال ساعات السماح من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءً.

وبين أنه لا يسمح بالدخول والخروج من محافظة العقبة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من محافظ العقبة، مع توفير قوائم على مداخل ومخارج محافظة العقبة تبين أسماء المسموح لهم بالدخول والخروج وإجراء فحوصات حسية لهم قبل خروجهم أو دخولهم للمحافظة.

وبين أنه يسمح لصيادي السمك بممارسة الصيد من الساعة الرابعة فجراً ولغاية الساعة الرابعة عصراً، وسيتم تشكيل 40 فريق تفتيش يحمل صفة الضابطة العدلية للتأكد من الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي في المرافق العامة، الأسواق والمحال التجارية، القطاع الخدمي والصناعي بشكل عام.

وأشار الى الاستمرار بإجراء الفحوصات الاحترازية العشوائية خاصة للعاملين في القطاع الصحي والقطاع الخدمي، واستمرار العمل بالتعليمات السابقة المتعلقة بإغلاق المدارس والجامعات، وصالات المطاعم، والمقاهي، ودور العبادة، صالات الأفراح، النوادي الرياضية، بيوت العزاء، دواوين العشائر والتجمعات، الجاهات والحفلات.

وبين أنه يترك لمحافظ العقبة تقدير ما يتطلب من إجراءات لإدامة العمل اليومي في المحافظة، وحرية التعامل مع الحالات الإنسانية الاستثنائية، كما يترك لرئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاضة تقدير ما يتطلب من إجراءات لإدامة النشاطات الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية، مع استمرار إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية أمام حركة المسافرين ويقتصر استخدامها للشحن فقط.

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