“حزب طليعة لبنان العربي” يدين صحيفة متصينة شبّهت الفلسطيني بالكورونا

بيروت – شبكة البصرة

اصدر مكتب الاعلام القطري في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي البيان الاتي:

في الوقت الذي يعيش فيه الللبنانيون بكل فئاتهم وطيفهم السياسي، تحت وطأة جائحة الكورونا، اقدمت جريدة الجمهورية على الاطلالة على ذكرى 13 نيسان بنشر رسم كاريكاتوري، يوازي من خلال رمزية الرسم مابين فيروس الكورونا والكوفية الفلسطينية.

ان هذا الرسم بقدر مايعبر عن مضمر عنصري، فإنه استحضار مقيت لذكرى اليمة، الكل ساهم في تأجيج اوراها، والكل يتحمل المسؤولية في ما اآلت اليه من نتائج وما خلفته من ندوب في الجسم اللبناني. وكان الاحرى بالقيمين على هذه المطبوعة ان يقاربوا هذه الذكرى بغير هذا الاسلوب الذي يسيء الى قضية شعب هو ضحية ماتعرض له ومازال من مؤامرات كانت الحرب التي اندلعت في 13 نيسان واحدة من جولاتها.

اننا ونحن ندين نشر هذا الرسم بكل ماينطوي عليه من دلالات، فإننا نطالب جريدة جمهورية نشر اعتذار صريحٍ عن هذه الاساءة وان تقلع عن الاساليب التي تعيد تعبئة النفوس على اساس الكراهية وبما يضعها تحت المساءلة القانونية بتحريضها على الفتنة وتخريبها السلم الوطني والوطني.

ان احداث الثالث عشر من نيسان 1975، صفحة طويت، وقد دفع الجميع اثماناً، ويكفي الشعب في لبنان معاناته من وباء الكورونا والفساد السلطوي الذي يولد نتائج كارثية لم يشهدها اللبنانيون في كل ايام الحرب التي عاشها لبنان على مدى خمسة عشر عاماً.