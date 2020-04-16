حالة من التقلب الجوي تؤثر على المملكة اليوم وغدا الجمعة

تبقى الأجواء نهار اليوم الخميس دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات المساء هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة خاصة الشمالية والشرقية منها، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء ليلا غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، مع احتمال أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في شمال المملكة في ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى المملكة غدا الجمعة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، كما يحتمل أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ السبت ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء دافئة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 10، وفي مرتفعات الشراة 23 – 7، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 25 – 11، وفي الأغوار الشمالية 30 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 18، وفي البحر الميت 31 – 16، وفي خليج العقبة 33 – 17 درجة مئوية.

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