لتوقي الكورونا.. الأميرة بسمة بنت الملك سعود تناشد الملك سلمان وولي العهد الافراج عنها وعن ابنتها من سجن الحائر
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الرزاز : “الحماية الاجتماعية” تستهدف 400 ألف أسرة.. والحكومة اتخّذت 220 قرارا لكورونا

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