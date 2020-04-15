لجنة الاوبئة: ثبوت إصابة 3 اشخاص مخالطين لسائق شاحنة

اعلن عضو اللجنة الوطنية للاوبئة، مسؤول ملف كورونا في الشمال ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية ادارة الازمة في اربد، الدكتور وائل الهياجنة، ثبوت إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، مخالطين لسائق الشاحنة المصاب بالفيروس.

واكد الهياجنة لوكالة (بترا) ان الجهد الكبير الذي بذل من قبل القائمين على الفحصوصات المخبرية في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، أدى إلى الاعلان السريع عن نتائج تسع عينات لاشخاص خالطوا السائق.

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