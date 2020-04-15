جابر يعلن اليوم الاربعاء عن شفاء 15 حالة مقابل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 401

صرح وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الاربعاء، إنَّ المملكة قد سجّلت (4) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى (401) حالة، منذ بدء الوباء.

وبيّن جابر، في الإيجاز الصحفي اليومي، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الإصابات توزّعت إلى 3 حالات مخالطة للأب المصاب في إربد، بالإضافة إلى حالة مخالطة للأم المصابة في مستشفى الأمير حمزة وهو طفل في الرابعة من عمره.

إلى ذلك، أعلن جابر أن المملكة سجّلت (15) حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 250 حالة، منها 9 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و(6) حالات في مستشفى الملك المؤسس، وبذلك يصبح عدد من تبقى في المستشفيين، ممن يتلقون العلاج (118) مصاباً، (94) حالة في مستشفى الأمير حمزة، و(24) حالة في مستشفى الملك المؤسس الجامعي.

وأضاف جابر يقول، ان فرق الاستقصاء الوقائي أجرت (2500) فحص وهو (10) أضعاف العدد الذي بدأت فيه الصحّة إجراءاتها قبل شهر. كما ظهرت نتائج (12) ألف من فحوصات المسحات الخاصة لحديثي الولادة، حيث وجدت 357 حالة تفوّر و4 حالات نقص نشاط الغدة الدرقية الخلقي.

كما أكدّ جابر بخصوص سائقي الشاحنات انه قد تمّ البدء بعمل مختبر طبي على الحدود، ولن يُسمح لأي ّشخص الدخول دون إجراء الفحص على الحدود، والتأكد من عدم اصابته والتزامه بالحجر المنزلي حمايةً لأهله ولوطنه.

ونوّه الى أنّه سيتم البدء بتشغيل التدريجي للقطاعات الاقتصادية حيث ندخل في مرحلة جديدة على وجه رمضان الكريم، وستفتح بعض المحال، ولا شك إن التزامنا – بحسب الوزير بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وعدم الاقتراب من الآخرين وعدم التجمهر سوف يحافظ على هذا النشاط.. مشدداً “على أن أي مخالفة ستؤدي إلى اغلاق المنشآأة وفقدان الرزق لصاحبها، وعلينا أن نكون مثالاً في الفتح للنشاط التجاري كما كنّا في الاغلاق خلال المرحلة السابقة. “