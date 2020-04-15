تحويل محطة محروقات للنائب العام لمخالفتها الشروط الفنية

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس،اليوم الأربعاء، عن تحويل محطة محروقات خالفت شروط القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية للنائب العام وكذلك أحد الأشخاص الذي ضبط يصنع مواد تنظيف تحمل علامات تجارية مقلدة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، إن جولات فجائية ودورية وجولات صيانة نفذتها على 52 محطة للتحقق من دقة 76 مضخّة وفحص آبار تلك المحطات ومطابقة المحروقات للقواعد الفنيّة والمواصفات، وجرى خلالها سحب عينات وإرسالها إلى المختبرات لفحصها ومتابعة نحو 28 شكوى واردة بحقها.

وأشار البيان إلى ان النتائج اسفرت عن وجود مخالفة في إحدى المحطات، وجرى تحويلها للمدعي العام وإغلاق جميع مضخات البنزين أوكتان 90 في تلك المحطة لمدة شهر، كما جرى التحقق الفجائي من 5 صهاريج محروقات والكشف على ما يقارب 400 اسطوانة غاز في محطة تعبئة غاز عمّان، والتحقق من 21 سيارة توزيع غاز وفحص 314 اسطوانة فيها، وفحص 264 جهاز حرارة و 212 جهاز ضغط طبيا إضافةً لفحص 395 ميزان حرارة طبيا و 7 موازين تجارية.

واضاف البيان، كما جرى الكشف على باخرة بنزين أوكتان 95 وبنزين أوكتان 90 وسحب عينات منها، وأظهرت نتائج الفحوصات مطابقتها لمتطلبات القواعد الفنية الأردنية والمواصفات القياسية، وسُمح لها بتفريغ حمولتها.

وعلى صعيد متصل، أشارت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير إلى استمرار فرق التفتيش ومسح الأسواق بعملها، حيث تنظم الجولات الميدانية التي تستهدف الأسواق التجارية ومراكز البيع في مختلف محافظات المملكة؛ للتحقق من جودة السلع المعروضة فيها ومطابقتها للاشتراطات اللازمة، ومتابعة الشكاوى الواردة بحقها، وخصوصاً المطهرات والمعقمات ومواد التنظيف والكمامات، حيث جرى التعامل مع الشكاوى الواردة والقيام بجولات ميدانية على المحلات التجارية.

وتابعت، كما استمرت وحدة المختبرات في المؤسسة بإجراء الفحوصات للمنتجات الغذائية والزيوت المعدنية ومستحضرات التجميل والكريمات والشامبو والمنظفات، واستمرار الجهود التي تبذلها في سبيل إدامة العمل وفق أعلى درجات الوقاية والسلامة وبأقل عدد من الموظفين وتفعيل العمل عن بعد.

وقالت إنّ كوادر المؤسسة العاملة في المراكز الجمركية تعمل على مدار الساعة لتسهيل انسيابية السلع والمنتجات، حيث جرى استقبال ما يزيد عن 5750 بياناً جمركياً، جرى التعامل معها وفق إجراءات الرقابة الحدودية التي تفرضها المؤسسة.

وأوضحت أن مديرية المصوغات أيضاً، مستمرة بتقديم الخدمة حيث يتم دمغ المصوغات الذهبية والفضية، وأشرفت المؤسسة منذ بداية الشهر الحالي على تعديل أسعار المحروقات فيما يقارب 650 محطة محروقات منتشرة في جميع أنحاء المملكة، استجابة لقرار الحكومة بتخفيض أسعارها.

ولفتت إلى إن العديد من مديريات المؤسسة مستمرة بالعمل وتقديم الخدمات عن بعد، وتشمل إصدار شهادات المطابقة والتحقق من تقارير الفحص الخارجية والعلامات التجارية ومتابعة عمل اللجان الفنية المسؤولة عن إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

ودعت الزهير المواطنين إلى تقديم أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالمؤسسة والحقول التي تقع ضمن المهام الرقابية لها عبر الاتصال على رقم الشكاوى المباشر 065301243 أو الموقع الإلكتروني (http://www.jsmo.gov.jo/ar/EServices/COMPLAINTS/Pages/default.aspx) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo، مؤكدة أن الشكاوى تتابع على الفور وبسريّة تامّة.

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