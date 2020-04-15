المطربون يطرحون أغنيات لدعم الأطباء فى مواجهة «كورونا»/ فيديو

شهدت الأيام الماضية طرح عدد من المطربين العرب أغنيات جديدة لشكر الأطباء على دورهم، فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم على استكمال مسيرتهم، فىما يلي أبرز هذه الأغانى:

محمد منير

توجه المطرب محمد منير بالشكر إلى جيش مصر الأبيض من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية التى تحارب من أجل منع تفشى فيروس كورونا.

محمد منير، استعان بصور الأطباء والطواقم الطبية يرتدون القناعات والكمامات من الحجر الصحى، خلال فيديو لأغنية “ياما مويلى الهوا” الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، موجها شكره للأطباء، حيث علق قائلاً: “جيش مصر الأبيض .. شكراً”.

مجد القاسم

طرح مجد القاسم مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “جيش مصر الأبيض‏‏”، إهداء لكل الأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا، الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد ‏عرفة.

مدحت صالح

طرح الفنان مدحت صالح كليب أغنية “يا أبو بالطو أبيض” بهدف دعم أطباء مصر والعرب على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

محمد عدوية وجنات

“أبطال بلدنا” هى عنوان أغنية جديدة لمحمد عدوية وجنات، والتى جاءت إهداء من أحد الأحزاب، لجهود الشرطة المصرية والأطباء فى مواجهة فيروس كورونا، حيث أبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجوال بجانب إظهار الأطباء وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: “تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار”.

راغب علامة

طرح النجم اللبنانى راغب علامة أغنية جديدة بعنوان “انتو أملنا”، التى طرحها لتوجيه التحية للجيش الأبيض خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

حسن شاكوش

كما طرح المغنى الشعبى حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان “جيشنا الأبيض”، تقديرا لدور وجهد الأطباء المصريين فى محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على يوتيوب.