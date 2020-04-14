وضع آلية عمل التكسي الاصفر وسيارات السرفيس لتقديم خدمة التوصيل

توافقت وزارة النقل وامانة عمان الكبرى على اجراءات لتنظيم آلية عمل سيارات التكسي الاصفر وسيارات الاجرة (السرفيس) لتقديم خدمات التوصيل للمواد والسلع الى المنازل.

وبحسب الوزارة والأمانة سيكون عمل هذه السيارات من خلال التطبيقات المرخصة لدى الجهات المعنية (هيئة تنظيم النقل البري وامانة عمان الكبرى) شريطة ان تكون مرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لخدمة التوصيل وعلى شركات التوصيل المرخصة تزويد الأمانة وهيئة تنظيم النقل البري بأعداد السيارات المسجلة لديها (تكسي، سرفيس) لغايات الرقابة وضبط الاعداد والتنظيم.

وبموجب هذه الاجراءات تكون مدة السماح بالعمل على هذا النظام من تاريخه وحتى اشعار اخر شريطة تقيد شركات التوصيل بالأجور المقررة لغايات تقديم الخدمة من قبل هيئة تنظيم النقل البري. وتتولى شركات التوصيل مسؤولية ادارة ومتابعة السيارات المسجلة لديها من حيث الالتزام بالإجراءات الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة ولجنة الاوبئة مع ضرورة تزويد هذه الشركات للجهات المعنية بأي تقارير او معلومات او بيانات في حال طلبها.

وتخضع جميع هذه الاجراءات للرقابة المستمرة من قبل الجهات المعنية وعلى شركات التوصيل والعاملين فيها تسهيل مهمة تلك الجهات (وزارة الصحة، وزارة العمل، امانة عمان، هيئة تنظيم النقل البري ) .

وسيتم اصدار تعليمات تتضمن آلية التنفيذ لهذا العمل من قبل الجهات المختصة والتفاصيل الفنية والادارية للتشغيل.

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