وزارة السياحة: منصة ديليفري متاحة لكافة المطاعم المرخصة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن منصة (delivery.mota.jo) التي أطلقت أمس الاثنين، هي منصة متاحة لكافة اصحاب المطاعم المرخصة بكافة فئاتها، لمن لديهم الرغبة في تقديم خدمة توصيل الطعام وفق الشروط والمعايير المعلنة على المنصة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن على المطاعم التي تريد تقديم خدمة التوصيل أو المناولة، تقديم طلباتها على المنصة وتحميل الوثائق والبيانات التي تثبت اهلية مقدم الطلب، والتزامه بكافة الشروط والاجراءات المعلنة.

وبينت أنه بعد تقديم الطلبات تقوم لجنة مشكلة من ممثلين لوزارات السياحة والاثار، الصحة، العمل، الصناعة والتجارة، وامانة عمان او البلدية المعنية، بالكشف على المنشأة وفق اقدمية تقديم الطلب على المنصة، والتأكد من تحقيق واكتمال كافة شروط ومعايير الوقاية الصحية والسلامة المهنية ليتم منحه تصريح للعمل وفق الشروط المعلنة

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