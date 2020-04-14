استئناف العمل بالطريق الصحراوي لتحفيز قطاع المقاولات وتشغيل عمال المياومة

قام وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس فلاح العموش، بتفقد بدايات العمل في مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي الذي انطلق ضمن عدد من المشاريع التي وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على استئناف العمل فيها في ظل الظروف الحالية، والتي شملت بالإضافة إلى “الصحراوي”، مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، وطريق الحدلات وجسور البحر الميت.

وقال العموش خلال تفقده سير العمل بالطريق الصحراوي في مناطق الجيزة، سواقة، والحسا اليوم الثلاثاء، أن استئناف العمل في المشاريع الأربعة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية في إيلاء القطاعات الإنتاجية أولوية لتحفيز الاقتصاد وتشغيل عمال المياومة.

وبين أن مشروع الطريق الصحراوي ما زال يسير وفق البرنامج الزمني الموضوع مسبقا وبلغت نسبة الانجاز فيه قبل توقف العمل بسبب ازمة “كورونا” 83%، معربا عن أمله باستغلال فترة حظر التجول لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطريق وتعويض فترة التوقف السابقة.

واطلع العموش خلال الجولة على التزام المقاولين بخطة العمل التي تراعي أعلى مستويات الصحة والسلامة بما ينسجم مع تعليمات وزارة الصحة.

وأضاف أن الوزارة عملت بالتنسيق مع المقاولين على توفير أدوات الوقاية والحماية للعاملين في المشاريع وتوفير الأدوات والتجهيزات الصحية لوقايتهم والحرص على سلامتهم، بالتنسيق مع المقاولين العاملين في هذه المشاريع ومتابعة من المكاتب الاستشارية في مواقع العمل.

وبين أن خطة استئناف العمل الجزئي بهذه المشاريع تركز على الأعمال التي لا تتطلب قوى بشرية كثيفة وتعتمد على الآليات بنسبة كبيرة.

وبين أن الطريق سيكون بعد تأهيله بمسربين اثنين وأكتاف جانبيه من جسر المطار ولغاية نزول النقب وبثلاثة مسارب وأكتاف جانبيه من نزول النقب إلى جسر المطار حيث تم إضافة المسرب الثالث لخدمة الشاحنات القادمة من العقبة.

ويبلغ إجمالي كلفة المشروع 324 مليون دولار، منها 138 مليون منحة من الصندوق السعودي و 105 ملايين قرض من ذات الصندوق والباقي تموله خزينة الدولة فيما يبلغ طول الطريق 220 كيلومترا.

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