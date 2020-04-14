احتدام الخلاف بين ترامب وحكام الولايات على الساحلين الشرقي والغربي الذين اعلنوا التحالف والتخطيط لإعادة فتح مناطقهم اقتصادياً
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جرينتش+2 12:17
إدلب تشهد توترا واستنفارا عسكريا بعد اعتقال “هيئة تحرير الشام” قادة “الجبهة الوطنية” الموالية لتركيا

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