وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 14 حالة مقابل اصابتين جديدتين فقط بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 391
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وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 14 حالة مقابل اصابتين جديدتين فقط بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 391

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