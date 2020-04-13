وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 14 حالة مقابل اصابتين جديدتين فقط بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 391

اعلن وزير الصّحة الدكتور سعد جابر إنَّ المملكة سجّلت، اليوم الاثنين، إصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى (391)، فيما تعافى (14) مصاباً لترتفع حالات الشفاء إلى (215) حالة.

وبيّن جابر، في الإيجاز اليومي، من مركز الأمن وإدارة الأزمات، أن حالات التعافي قد توزعت كما يلي: (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(4) حالات في مستشفى الملك المؤسس.

وأكدّ جابر أنّه سيتمّ خلال الأيّام القادمة زيادة فرق التقصّي الوبائي في جميع مناطق المملكة، كذلك ستعمل كوادر الصحة على فحص مرضى الكلى الذين يأتون للعلاج، سواء في المستشفيات الخاصّة او الحكوميّة على نفقة وزارة الصّحة.

واكد وزير الصّحة إعى ضرورة التّعاون من قبل المواطنين مع فرق التقصّي، مبيناً كذلك “إن فحص أي إنسان أو أي عامل في بقالة أو مصلحة تجارية ليست شيئاً سيئاً، بل هي فقط للتأكد من صحّتهم”.