استقالة وزير الداخلية التركي تكشف عن صراعات مراكز القوى في محيط أردوغان ودور صهره "براءت ألبيرق" في تأزيمها
أهم العناوين
جرينتش+2 02:04
نجحت مكائد ترامب.. بايدن يخسر أنصار ساندرز بعد تهمة التحرش الجنسي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني