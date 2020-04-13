توسيع فحص المخالطين للمصابين بالكورونا في منطقة النصر بعمان

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تواصل فرق الاستقصاء الوبائي عملها في منطقة حي النصر بالعاصمة عمان للتقصي عن مصدر العدوى بالفيروس وفحص مخالطي المصابين.

واكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، امس الاحد، عزل احد الاحياء السكنية في منطقة النصر شرق العاصمة عمان بعد تسجيل اصابات بكورونا بالحي خلال الفحص العشوائي الذي أجرته فرق التقصي بالمنطقة، حيث سيتم التوسع اليوم الإثنين في إجراء فحوص لمخالطين للمصابين في منطقة النصر.

ويأتي عزل حي النصر، عقب إغلاق مناطق أخرى في عمّان، في منطقة المرقب المجاورة للنصر، وفي الهاشمي الشمالي وحي الجامعة الأردنية.

وزار فريق طبي الحي، السبت الماضي، لأخذ عينات عشوائية في المنطقة والتي وصلت إلى 165 عينة فورية وكانت النتائج سلبية، وكذلك 43 مسحة أنفية، كان من ضمنها 3 عينات فقط بنتيجة إيجابية.

وكان وزير وزير الصحة قد أعلن مساء الأحد عن تسجيل 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات الى 389 حالة.